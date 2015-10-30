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مرشحو تلا والشهداء يعرضون برامجهم الانتخابية في ضيافة حملة «اختار صح» بالمنوفية

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مرشحو تلا والشهداء يعرضون برامجهم الانتخابية في ضيافة حملة «اختار صح» بالمنوفية مرشحو تلا والشهداء يعرضون برامجهم الانتخابية في ضيافة حملة «اختار صح» بالمنوفية

نظمت اليوم حملة اختار صح واعرف مرشحك بمحافظة المنوفية لقاء لعدد من مرشحي دائرة تلا والشهداء لعرض برنامجهم الانتخابي بحضور عدد من الأهالى وأعضاء من القوى السياسية والشعبية بالمحافظة.

حيث بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة في الأحداث الارهابية التي تبعت ثورتي 25  يناير و 30 يونيو وتضمن توزيع أسئلة موحدة على كافة المرشحين.

أهمها استعراض السيرة الذاتية وملامح البرنامج الانتخابي، والموقف من التشريعات والقوانين بالمجلس، وكذلك المشروعات التنموية ورؤية كل مرشح، واخيرًا الموقف من تيارات الاسلام السياسي ومرشحي حزب النور، وكذلك الموقف من تنظيم جماعة الاخوان المسلمين.

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