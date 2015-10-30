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فيديو| توفيق عكاشة يسخر من ريهام سعيد ويقلدها

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فيديو| توفيق عكاشة يسخر من ريهام سعيد ويقلدها فيديو| توفيق عكاشة يسخر من ريهام سعيد ويقلدها

ريهام سعيد وتوفيق عكاشة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للإعلامي توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، يقلد المذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير” سابقًا عبر شاشة “النهار”، وخلال الفيديو يقلد “عكاشة” طريقة آداء مقدمة “صبايا الخير” وتناولها لموضوعات حلقاتها وردود أفعالها وانفعالاتها.

يذكر أن ريهام سعيد أعلنت، اليوم، استقالتها من تليفزيون النهار، وقالت عبر صفحتها بـ”فيس بوك”، “أعلن أمام الجميع استقالتي من تليفزيون النهار. بالتوفيق.”، وكانت شبكة تليفزيون النهار قد قررت تعليق إذاعة برنامج “صبايا الخير” لمدة وفتح تحقيق موسع بشأن حلقة “فتاة المول” التي أثارت الجدل.

وقالت “النهار”، في بيان لها: “تؤكد شبكه تليفزيون النهار اعتذارها لكل من استاء من الحلقة المذكورة وتؤكد على احترامها لكل سيدة وفتاة من بناتنا وأهالينا وشعبنا الكريم وتؤكد أن كل مشاهدينا وأهالينا هم تاج على رؤسنا، سنظل نحترمهم ونقدرهم، نعتذر للجميع مرة آخرى، حفظكم الله وحفظ الله ”.

كما قررت “النهار”، في وقت سابق من اليوم، إلغاء الحلقة التي كانت مقررة اليوم بين الإعلامي خالد صلاح والمذيعة ريهام سعيد.

ومن جانبه، أعلن الإعلامي عمرو الكحكي، مدير تليفزيون شبكة النهار، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعليق إذاعة برنامج “صبايا الخير” وفتح تحقيق موسع بشأن حلقة “فتاة المول” المثار بسببها الجدل، مؤكداً على أنه لا يمكن قبول فضح الأعراض وأنه يشعر بالظلم الواقع.

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