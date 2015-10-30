للمحجبة: أسهل وأسرع قناع لـ تبيض البشرة في فصل الخريف

ها نحن نعد لفصل الخريف على صعيد الازياء والاكسسوارات والمكياج بشكل نواكب معه الموضة ، لكن كثيرات منا ينسين أن الاهم هو اعداد جسمنا وبشرتنا مع هذا الفصل الجديد لنكون في أبهى صورة .

في هذا السياق ننصحك سيدتي أن تحضري بشرتك من خلال العناية بها ومعالجة مشاكلها وقد تكون أبرز المشاكل بعد فصل الصيف هي البقع نتيجة الاخطاء المرتكبة في فصل الصيف حيث تتكثف عملية تعرضنا للشمس مع قضاء الكثير من الوقت على البحر.

فما هو الحل ؟ أنه ماسك اللبن والكركم الذي يسهم ف يتبيض البشرة بشكل سريع وفعال وكل ما عليك فعله هو الموتظبة عليه للتخلص من البقع الداكنة وتبيض البشرة .

تحتاجين إلى :

لبن رايب

كركم

ماء فاتر



كيفية تطبيقه :

يعتبر اللبن الرايب اي الزبادي من المصادر الهامة للفيتامين C و يمكنك الاستفادة منه من خلال إضافة ربع ملعقة من الكركم لكوب من اللبن الرايب ووضعه على الوجه لمدة 15 دقيقة. بعدها قومي بتنظيف بشرتك بالماء الفاتر، ستجدين أن بشرتك باتت أكثر إشراقا على الفور .

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