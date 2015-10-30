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مكياج عيون جريء للقاء خاص

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مكياج عيون جريء للقاء خاص مكياج عيون جريء للقاء خاص

الجمعة 30-10-2015 15:04

دائماً ما تريدين التغيير، فيتشكّل مكياجك ما بين الهادئ والرومانسي، والجذاب، رغبةً في الحصول على بعض التجديد. ولكن لمَ لا تتمتعين ببعض الجرأة، وتجرّبين نوعاً جديداً  من أنواع المكياج الجريء، الذي قد يدهش من حولك. فإذا كنت من ذوات الشخصيات القوية التي تريد التغيير في مكياجها والحصول على نظرة جريئة، عليك تجربة مثل هذا النوع من المكياج.

 

إليك  من "سيدتي نت " طريقة تطبيق المكياج الجريء :  

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1.اغسلي بشرتك بالغسول الخاص بك، ثم ضعي كريم الترطيب، وانتظري قليلاً حتى يجف وتتشرّبه بشرتك.
2.ضعي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، مع توزيعه جيداً على منطقتي البشرة والرقبة.
3.ضعي كريم الإخفاء تحت عينيك، فالعين هي الأساس في هذا الماكياج، عليك الاهتمام بها وإخفاء الهالات السوداء منها بكريم الإخفاء الخاص بك.
4.والآن أنت مستعدّة لتجميل عينيك. ابدئي بوضع ظلال العين باللون الأحمر الملتهب، أو أي لون حيوي آخر، على النصف السفلي من الجفن العلوي بواسطة فرشاة مسطحة.
5.استخدمي طرف إسفنجة نظيفة في وضع السموكي على الزاوية الداخلية من العين إلى الزاوية الخارجية، وتكريره أكثر من مرّة، كي تحصلي على اللون المطلوب، فالإسفنجة أفضل من الفرشاة لأنّها تساعدك في الحصول على تحقيق خطوط حادّة لعينيك على عكس الفرشاة.
6.ضعي الكحل الأسود على خط الرموش السفلي، ثم استخدمي فرشاة ظلال العيون، لمزج الظل الأسود مع الكحل.
7.ضعي الماسكارا السوداء التي تساعد على تكثيف رموشك.
8.استخدمي ظلال العيون الحمراء التي استخدمتها على عينيك، وضعي لمسة منها على جبهتك وعظام الخد.
9.وأخيراً، ضعي أحمر الشفاه الأحمر القريب من لون عينيك على شفتيك.

 

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سيدتي

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