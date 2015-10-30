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استمرار غياب حمودي.. وعودة مكي وخروج سالم من قائمة الزمالك

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استمرار غياب حمودي.. وعودة مكي وخروج سالم من قائمة الزمالك استمرار غياب حمودي.. وعودة مكي وخروج سالم من قائمة الزمالك

استمر غياب أحمد حمودي جناح الزمالك عن قائمة الفريق في الدوري المصري استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي يوم السبت بالجولة الثالثة.

وكان حمودي قد تعرض لإصابة لكن اللاعب لم يصبح جاهزا بنسبة 100% لكي يدخل في القائمة.

وعاد أحمد حسن مكي مهاجم الفريق للقائمة بعد غيابه للإصابة. بينما خرج سالم للسبب ذاته.

ويتواصل غياب حازم إمام رغم انتهاء إيقافه للإصابة بالإضافة إلى ثنائي الدفاع علي جبر ومحمد كوفي.

والتالي القائمة كاملة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمد أبو جبل

الدفاع: شريف علاء – عمر جابر – إسلام جمال – أحمد دويدار – محمد عادل جمعة – حمادة طلبة

الوسط: طارق حامد – إبراهيم صلاح – إبراهيم عبد الخالق – معروف يوسف – مصطفى فتحي – أيمن حفني – محمود كهربا – محمد إبراهيم

الهجوم: أحمد حسن مكي – باسم مرسي

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