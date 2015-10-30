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الرئيس السودانى يناقش مع رئيس الوزراء الإثيوبى الوضع الأمنى بدول الجوار

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الرئيس السودانى يناقش مع رئيس الوزراء الإثيوبى الوضع الأمنى بدول الجوار الرئيس السودانى يناقش مع رئيس الوزراء الإثيوبى الوضع الأمنى بدول الجوار

>أكد السودان وإثيوبيا تطابق وجهات نظريهما فيما يتعلق بالأمن فى الإقليم، وذلك عقب جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الأثيوبى هايلى ماريام ديسالين، فى مبنى السفارة السودانية بنيودلهي.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبى - فى تصريح لوكالة /السودان/ للأنباء اليوم /الجمعة/ - إنه ناقش مع الرئيس البشير العلاقات الثنائية والوضع الأمنى فى دول الجوار وجهود تحقيق السلام فيها، والتى تنعكس على كل من السودان وإثيوبيا، كما ناقش الجانبان التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

وقال ديسالين، إنهما ناقشا أيضا التعاون المائى وسير تنفيذ الاتفاق الذى وقعه كل من السودان ومصر وإثيوبيا.
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