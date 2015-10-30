بحاح: فرصة التشاور من أجل السلام "قائمة" وحريصون على إيقاف القتل

>قال نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء خالد بحاح إن فرصة التشاور من أجل السلام فى اليمن "قائمة"، وأن القيادة السياسية وكافة أعضاء الحكومة حريصون على إيقاف القتل والدمار فى اقرب وقت ممكن، خاصة بعد أن أنهكت ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية البلاد بممارساتها العدوانية.

وأكد نائب الرئيس اليمنى - خلال لقائه مع سفير روسيا لدى السعودية اوليج اوزيروف - أن "الانقلابيين" هم سبب تعثر عملية السلام فى اليمن؛ لتعنتهم وعدوانهم المستمر فى حق المدنيين العزل وسيطرتهم على مؤسسات الدولة وسيحملهم التاريخ المسئولية الكاملة عن ما تسببوا به من دمار وخراب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن السفير الروسى أكد - لنائب الرئيس - أن بلاده مع ضرورة التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار (رقم 2216) باعتباره الضامن الأمثل لخروج اليمن من وضعها الراهن.

وجدد السفير الروسى حرص بلاده على أمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية، مشيرا إلى أن بلاده ستبذل جهودا مع أطراف عربية ودولية لتنفيذ القرارات الأممية وفى مقدمتها قرار مجلس الأمن (2216) والذى يمثل خارطة طريق لأمن واستقرار اليمن.

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