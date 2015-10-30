محافظ مصرف ليبيا المركزى: احتياطى العملات الصعبة والمودعة 87 مليار دولار

قال محافظ مصرف ليبيا المركزى، على الحبرى، إن احتياطى ليبيا من العملات الصعبة والمودعة فى أكثر من ثلاثين دولة حول العالم يصل إلى 87 مليار دولار.

وأوضح الحبرى فى تصريحات تليفزيونية، أن الدخل السنوى لبيع النفط فى الوقت الحالى يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يمثل 15% من قدرة ليبيا الإنتاجية وهو ما يؤدى إلى عجز فى الموازنة يتجاوز العشرة مليار دولار .

وأكد أن شبح الإفلاس مازال بعيداً عن ليبيا، مشيراً إلى أن هذا الوضع لو استمر على هذه الحالة خلال الأربع سنوات القادمة فسوف نبدأ بالاعتماد على سياسة الاقتراض.

وأشار الحبرى إلى أن سعر الدولار سوف يعود إلى 1.80 فى غضون فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر، محملا المحافظ السابق الصديق الكبير والذى وصفه بأنه المسيطر على إدارة المصرف المركزى بطرابلس مسؤولية ممارسة سياسة إفساد تساهم فى تعمق المشكلة الاقتصادية.

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