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جزاء تأديبى لـ11 موظفا بالإدارة التعليمية بفارسكور لعدم حضورهم

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جزاء تأديبى لـ11 موظفا بالإدارة التعليمية بفارسكور لعدم حضورهم جزاء تأديبى لـ11 موظفا بالإدارة التعليمية بفارسكور لعدم حضورهم
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مجازاة عدد 11موظفا بالإدارة التعليمية بفارسكور باحتساب يوم 13 اكتوبر الجارى بدون أجر مع الإنذار لكل منهم لعدم حضورهم التوقيع في مواعيد العمل الرسمية، وتم التشطيب عليهم بدفاتر الحضور والانصراف مما يعد مخالفة إدارية تستوجب مساءلتهم ومجازاتهم تأديبيا.

وكان الدكتور المحافظ قد وجه لجنة من التنظيم والإدارة لمتابعة التزام الموظفين بالإدارة التعليمية بفارسكور، وذلك ضمن متابعاته المستمرة وحرصه الدائم على تفقد سير العمل بكافة الوحدات الادارية التابعة لمحافظة دمياط.

وقامت اللجنة بالتوجه الى الإدارة التعليمية بفارسكور وبرفع سجلات الحضور والانصراف فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا تبين أن عدد 11 من الموظفين لم يوقعوا فى الدفاتر حتى وقت العمل الرسمى، وبالعرض على المحافظ قرر مجازاتهم مع عدم قبول أية أجازات عارضة أو اعتيادي عن هذا اليوم مع مجازاتهم بالانذار، كما شدد المحافظ على تحمل مدير الإدارة التعليمية مسئولية انتظام العمل.

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مصر 365