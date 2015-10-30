أخبار عاجلة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة -
اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الغربية يتفقد الأنفاق والكبارى والخدمات الأمنية بطنطا

Google+ Print
مدير أمن الغربية يتفقد الأنفاق والكبارى والخدمات الأمنية بطنطا مدير أمن الغربية يتفقد الأنفاق والكبارى والخدمات الأمنية بطنطا
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية يرافقة اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام، واللواء يحيى رشدى مساعد المدير للتدريب والأفراد، والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا الأنفاق والكبارى والخدمات الأمنية بمدينة طنطا.

ووجه مدير الأمن بضرورة التنسيق مع المحافظة لتواجد سيارات شفط المياه للمساعدة فى حالة الأمطار الغزيرة، كما وجه إدارة المرور بعمل حملة مرورية تشمل كافة المخالفات وخاصة سيارات الأجرة "العداد" ومتابعة مدى التزامهم بتطبيق التعريفة المقررة.

وشدد مدير الأمن على الضباط والأفراد باليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع إتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أية اعتداءات واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365