مدير أمن الغربية يتفقد الأنفاق والكبارى والخدمات الأمنية بطنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية يرافقة اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام، واللواء يحيى رشدى مساعد المدير للتدريب والأفراد، والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا الأنفاق والكبارى والخدمات الأمنية بمدينة طنطا.

ووجه مدير الأمن بضرورة التنسيق مع المحافظة لتواجد سيارات شفط المياه للمساعدة فى حالة الأمطار الغزيرة، كما وجه إدارة المرور بعمل حملة مرورية تشمل كافة المخالفات وخاصة سيارات الأجرة "العداد" ومتابعة مدى التزامهم بتطبيق التعريفة المقررة.

وشدد مدير الأمن على الضباط والأفراد باليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع إتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أية اعتداءات واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.