محافظ القليوبية يطلق إشارة بدء التشغيل الرسمي لنفق المنشية ببنها غدا

قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، انه تقرر افتتاح نفق المنشية الجديد الأحد المقبل بتكلفة 45 مليون جنيه لربط بنها القديمة بالجديدة.

وأضاف المحافظ فى بيان، أن هذا المشروع يعد الأهم والأخطر في تاريخ المدينة نتيجة الصعوبات الفنية والتحديات التي واجهتنا خلال عمليات التنفيذ التي إستغرقت عدة اشهر، مشيرا إلى أنه سيتم البدء خلال المرحلة المقبلة في توسعة نفق سعد زغلول القديم ليعمل في الإتجاهيم في إطار المخطط الموضوع لإعادة تاهيل مداخل ومخارج العاصمة والشوارع الرئيسية من جديد لإستيعاب الكثافات المرورية المتزايدة بحيث يتم إستيعاب الحركة المرورية المتزايدة بالمدينة لمدة 10 سنوات قادمة.

قال المحافظ ان حزمة المشروعات السبع التي تشهدها عاصمة القليوبية، تعد الأهم والاخطر في تاريخ بنها، موضحا أن هذه المشروعات بالكامل قد تم تمويلها من خارج الخطة الإستثمارية للمحافظة وهو ما كان يمثل التحدي الاكبر في عمليات التنفيذ.

وأضاف المحافظ ان هذه المشروعات سوف تغيير وجه العاصمة شكلا وموضوعا، وتضمن تنفيذ كوبريين علويين على الرياح التوفيقى بسواعد القوات المسلحة لربط بنها بالمدن المجاورة، ومن المنتظر أن يدخل الكوبري الأول الخدمة خلال الأيام القادمة ويتبعه الكوبرى الثانى خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر، موضحا أننا واجهنا صعوبات كثيرة للغاية عند تنفيذ هذه المشروعات، خاصة فى أعمال نقل المرافق وأسفل السكة الحديد، لأن هذه المشروعات كان المفترض أن تقام منذ سنوات طويلة لكن تأخر تنفيذها زاد من الصعوبات والتحديات علي الأرض.