وكيل تعليم دمياط يقود ورشة عمل حول مهارات القيادة الفعالة

أدار الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الجمعة ورشة عمل بعنوان مهارة القيادة الفعالة لمديري ووكيل المديريات التعليمية بالمحافظة، وذلك بمركز مصادر التعلم بمديرية التربية والتعليم وناقش وكيل الوزارة مفهوم الإدارة ووظائف الإدارة من تخطيط وتنظيم ومتابعة ورقابة للوصول إلى أهداف الإدارة الأساسية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية.

وأكد خالد رضوان وكيل المديرية على ضرورة التوافق المستمر بين مديري والوكلاء للإدارات والعمل على حل المشكلات بطرية مباشرة وسريعة.