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روسيا تخصص 8ر34 مليار دولار لميزانية قواتها المسلحة في 2016

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روسيا تخصص 8ر34 مليار دولار لميزانية قواتها المسلحة في 2016 روسيا تخصص 8ر34 مليار دولار لميزانية قواتها المسلحة في 2016

أرشيفية

ذكر تقرير صادر عن لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، اليوم “الجمعة”، أن الروسية تخطط لتخصيص مبلغ 8ر34 مليار دولار لميزانية القوات المسلحة الروسية.

وأفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، بأن المبلغ المخصص يقل عن العام السابق بمقدار 8ر2 مليون دولار.

وذكر التقرير، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم تخصيص 49 مليار دولار منهم “للدفاع الوطني” في العام المقبل.

وأضاف التقرير، أن روسيا ستنفق أكثر من 750 مليون دولار على الأسلحة النووية في عام 2016، وسيزداد الإنفاق على الأسلحة النووية في الميزانية بنحو 62 مليون دولار في عام 2016 كجزء من نفقات الدفاع الوطني.

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