غدًا.. «مرسي» يُدلي بأقواله بقضية اقتحام سجن بورسعيد

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة المتهمين في قضية اقتحام سجن بورسعيد.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة الرئيس المعزول “محمد مرسي العياط”، وأمرت المحكمة بإحضاره من محبسه برفقة الحراسة الأزمة.

تستمع المحكمة لأقوال كل من الضباط “ناصر العروبة ” و” أحمد فاروق” و”أحمد الموجي” و”محمد شتا” و”محمد شوقي”.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013، وآخرون تهم منها قتل مجهولين الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.