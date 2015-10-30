محافظ الاسماعيلية يتفقد سير وانتظام العمل بالمستشفى العام.. ويؤكد على حسن معاملة المرضى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، على أن الحصول على العلاج والدواء حق آصيل لكل مواطن، وإنه لابد من الاخذ في الاعتبار وعلى جميع العاملين في مجال الصحة وبصفة خاصة الأطباء والتمريض الالتزام بحسن استقبال ومعاملة المرضى، مؤكدًا على ضرورة وأهمية رفع مستوى الآداء لكافة الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم لجميع المواطنيين من خلال المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مستوياتها.

> جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التفقدية التي قام بها محافظ الاسماعيلية عقب آداء صلاة الجمعة، والتي رافقه خلالها المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هشام الشناوي وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، ومحمد عبد المنعم رئيس حي ثان، والمهندس محمد الصافي رئيس حي ثالث الاسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

> وقد تضمنت جولة المحافظ تفقد العمل بمستشفى الاسماعيلية العام والاطمئنان على سير وانتظام العمل بمختلف أقسام المستشفى وخاصة قسم الاستقبال والطوارىء والعيادات الخارجية، وخلال الزيارة ألتقى المحافظ بعدد من المرضى والمواطنيين وأستمع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم التي وعد بسرعة تلبيتها في اطار الامكانيات المتاحة، وأوصى أطقم الأطباء والتمريض والاداريين بحسن معاملة جميع المترددين على المؤسسات الطبية سواء المرضى أو مرافقيهم.

> كما تضمنت جولة المحافظ تفقد وحدة طب الأسرة 4 بمنطقة منشية الشهداء بحي ثان، والاطمئنان على سير وانتظام العمل داخل تلك الوحدة وما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية للمواطنيين.