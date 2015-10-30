هبوط اضطراري لطائرة روسية لإنقاذ حياة راكب بمطار القاهرة

اضطر قائد طائرة روسية للهبوط الاضطراري في مطار القاهرة الدولي لإنقاذ حياة راكب أصيب بوعكة صحية أثناء دخولها المجال الجوي المصري قادمة من موسكو في طريقها إلى الغردقة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة الروسية تطلب الهبوط بعد إصابة الراكب الروسي “أندرول باربيبرني” والذي يبلغ من العمر 54 عامًا بوعكة صحية مفاجئة تستلزم إسعافه، وبعد السماح للطائرة بالهبوط وصعود طبيب الحجر الصحي قام بإسعاف الراكب وبعد استقرار حالته تم استئناف الطائرة لرحلتها بعد توقف قرابة 80 دقيقة وعليها 193 راكبا بينهم الراكب المريض.