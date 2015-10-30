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ضبط مدرس وموظف لحيازتهم بنادق آلية في أسيوط‎

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ضبط مدرس وموظف لحيازتهم بنادق آلية في أسيوط‎ ضبط مدرس وموظف لحيازتهم بنادق آلية في أسيوط‎

أرشيفية

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط المكلفين بضبط حائزي الاسلحة النارية والزخائر الغير مرخصة والمتاجرين فيها من ضبط مدرس وموظف بحوزتهم بنادق آلية.
> تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، اخطاراً من اللواء اسعد ذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط “م . ع . أ” 39 سنة موظف مقيم العدر دائرة مركز أسيوط وبحوزته بندقية آلية تحمل رقم 2502970 على جسم السلاح، وضبط “ص . ف . أ” 45 سنة ويعمل مدرس مقيم العدر دائرة مركز اسيوط و بحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام .

تم تحرير محاضر الضبط اللازمة وجاري العرض على النيابة.

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