ضبط مدرس وموظف لحيازتهم بنادق آلية في أسيوط‎

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط المكلفين بضبط حائزي الاسلحة النارية والزخائر الغير مرخصة والمتاجرين فيها من ضبط مدرس وموظف بحوزتهم بنادق آلية.

> تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، اخطاراً من اللواء اسعد ذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط “م . ع . أ” 39 سنة موظف مقيم العدر دائرة مركز أسيوط وبحوزته بندقية آلية تحمل رقم 2502970 على جسم السلاح، وضبط “ص . ف . أ” 45 سنة ويعمل مدرس مقيم العدر دائرة مركز اسيوط و بحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام .

تم تحرير محاضر الضبط اللازمة وجاري العرض على النيابة.