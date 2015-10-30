الإنتاج يجهز جدو لمواجهة الزمالك

يجهز شوقي غريب المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي محمد ناجي جدو مهاجم الفريق لأجل الدفع به كأساسي أمام الزمالك.

الإنتاج الحربي يستعد لمواجهة الزمالك يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

جدو رحل من الأهلي إلى الإنتاج الحربي ولم يشارك كأساسي حتى الآن خلال مباراتي الإنتاج في الدوري.

وسيستقر شوقي غريب المدير الفني للإنتاج على قرار الدفع بجدو كأساسي من خلال مران الفريق الأخير يوم الجمعة قبل مواجهة الزمالك.

ولم ينجح الإنتاج الحربي في تسجيل أي هدف حتى الآن ليقبع في المركز الأخير بعد خسارة أولى أمام الإسماعيلي وخسارة ثانية أمام الاتحاد السكندري.