وعد من إدارة الزمالك للثنائي كهربا وحمودي

وعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ثنائي الفريق أحمد حمودي ومحمود عبد المنعم كهربا بصرف مقدم عقدهما مع الفريق.

الزمالك فاز في اللقاء الافتتاح له في الدوري هذا الموسم أمام وادي دجلة. لقاء شهد أول أهداف كهربا في المسابقة بقميص الزمالك بعدما أتم انتقاله إلى الفريق قادما من إنبي.

حمودي لم يظهر نهائيا مع الزمالك وغاب عن قائمة الفريق منذ بداية الموسم بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأكد مجلس إدارة الزمالك لثنائي الفريق صرف مقعد عقدهما مع النادي خلال الأسبوع الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري بعد تعادل أمام أسوان في الجولة السابقة.