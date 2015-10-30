61 سنة بيبو - أحمد حسن يوجه رسالة إلى الخطيب ' النموذج المشرف '

حرص أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لنادي بتروجيت على توجيه رسالة إلى الأسطورة محمود الخطيب.

30 أكتوبر 1954. 30 أكتوبر 2015. الأسطورة محمود الخطيب يتمم عامه الـ61.

وفي ذكرى ميلاد الخطيب وجه أحمد حسن رسالة إلى بيبو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وكتب الصقر: "الأسطورة. نموذج مشرف للاعب الكرة".

وأضاف متحدثا عن محمود الخطيب "من القلائل الذين يعرفون المعنى الحقيقي للنجومية، عيد ميلاد سعيد، ودوام الصحة إلى الكابتن محمود الخطيب".