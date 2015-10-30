بالصور.. كفرالشيخ تنظم أول ندوة بالجامعات المصرية لحث الشباب علي المشاركة في الانتخابات

نظمت جامعة كفرالشيخ، ندوة تثقيفية بحضور الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة والكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير بوابة روزاليوسف كأول ندوة بالجامعات المصرية لحث طلاب الجامعة على المشاركة السياسية والتصويت فى الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية تحت عنوان “دور الإعلام والشباب فى الانتخابات البرلمانية” ، بمشاركة الدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة والدكتور أشرف عبادة عميد كلية التربية الرياضية وشريف طه وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب.

وتحدث الكاتب الصحفى عبدالجواد أبوكب المحاضر الرئيسي بالندوة عن خطة جماعة الاخوان المسلمين وتحركاتهم في الداخل والخارج لافشال الانتخابات، واظهار مصر في صورة البلد الغاضب لعزل رئيسهم محمد مرسي من منصب الرئيس، وكيف أنهم شكلوا مجموعات تحرك في الخارج تستهدف صناع القرار ووسائل الاعلام والمؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، بالاضافة الي كتائب الكترونية تروج للمقاطعة.

وشدد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف علي أهمية المشاركة في عملية التصويت وانتخاب الأفضل بالنسبة للناس من بين المرشحين، وعلي اسوأ الفروض التصويت وابطال الصوت اذا كان كل المرشحين غير مقنعين، مشيرا الي أن الذهاب للتصويت دعم لصورة الوطن أمام العالم أجمع وخاصة بعدما حصلت مصر علي تأييد دولي في أحقيتها في الحصول علي مقعد غير دائم بمجلس الأمن.

واعترف”أبوكب” بأن الدولة والإعلام سواء الحكومى أو الخاص مقصرون فى حق الشباب ، مشيرًا إلى أن وجود أخطاء فادحة ارتكبها الاعلام بتركيزه على سلبيات المجتمع فقط لتصبح الصورة سوداء أمام الاجيال الجديدة وبالتالى فقدوا الرغبة فى المشاركة اعتقادًا منهم أنهم لن يغيروا شيئ.

وأضاف “أبوكب ” أن من أهم أسباب ضعف المشاركة فى الانتخابات البرلمانية حالة الغضب الشعبي من سوء آداء الحكومة سواء ارتفاع الاسعار او تدني الخدمات وانخفاض قيمة الجنيه، وبعض الأخطاء التنظيمية بالاضافة الي إغفال اللجنة العليا للانتخابات لأكثر من 7 ملايين وافد ومغترب داخليا فى محافظات أخرى بعيدًا عن محل إقامتهم سعيًا وراء لقمة العيش وعدم تخصيص لجان للمغتربين الأمر الذى منعهم من ممارسة حقهم فى انتخاب من يمثلهم.

وأشاد ، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف ، بولاء وانتماء أهالى حلايب وشلاتين الذين سجلوا أعلى نسب فى التصويت بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية فى رسالة واضحة بأنهم مصريون حتى النخاع ليردوا على الإدعاءات التى يطلقها البعض بأن حلايب وشلاتين ليست مصرية.

وأكد أبو كب على ضرورة مشاركة الشباب في المرحلة الثانية والتي ستكون كفر الشيخ ضمن محافظاتها، لتلافى سلبيات المرحلة الأولى للانتخابات التى أفرزت نوابا لم يكن متوقعا حصدهم لمقاعد البرلمان بسبب شعبيتهم المتدنية ولكنهم فازوا بسبب ضعف الاقبال على الاتنخابات الذى أطلق البعض عليهم نواب الصدفة.

ووجه حديثه للشباب قائلًا :” لا تلوموا إلا أنفسكم إذا لم يحقق البرلمان القادم الإصلاحات التى كنتم تتمنوها” ، مطالبًا بضرورة النزول واختيار النواب الذين يصلحون لوضع سياسة البلاد خاصة من الناحية الاقتصادية والتشريعية.

وفى نهابة الندوة ، أهدى رئيس جامعة كفرالشيخ الكاتب الصحفى عبدجالجواد أبوكب درع الجامعة تقديرًا وتكريمًا له.