وصول شحنة نظائر مشعة لاستخدامها فى علاج الأورام

اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل شحنة نظائر مشعة قادمة من كندا لصالح أحدي شركات الأدوية لاستخدامها فى علاج الأورام بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة .

وصرحت مصادر امنية بالقرية أن النظائر المشعة وصلت داخل ثلاثة طرود بوزن 14 كجم قادمة من كندا عن طريق باريس، وتولى فريق فنى من خبراء هيئة الطاقة الذرية فحص الطرود للتأكد من عدم صدور إشعاعات أعلى من المعدلات الطبيعية منها، وتم نقلها وسط حراسة أمنية إلى مخازن هيئة الطاقة لإعدادها للاستخدام فى علاج الأورام بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة .