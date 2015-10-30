محافظ المنوفية يحيل مخالفات بالتربية والتعليم للنيابة الإدارية

أحال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، المخالفات التى شابت صرف مكافآت الامتحانات بالتربية والتعليم الى النيابة الادارية ، جاء قرار الاحالة بناءًَا على التقرير المقدم من الجهاز المركزى للمحاسبات والذي تضمن العديد من المخالفات التى شابت صرف مكافأة الامتحانات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية فى صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لمدرسين وعاملين بالكنترول ومشرفين وكذلك الصرف بالتكرار اكثر من مرة للجان المطبوعات وصرف مكافآت لاشخاص رغم تواجدهم فى أماكن أخرى وقت الصرف مما يدل على وهمية الصرف.

يأتى هذا فى اطار جهود المحافظة فى مواجهة الفساد واقتلاعه من جذوره ومعاقبة الفاسدين واكد عبد الباسط ان القضاء على الفساد يحتاج الى ارادة قوية وتحقيق التناغم بين اجهزة الدولة مشيرا الى ان نصف الحل لاية مشكلة، يتأتى من الاعتراف بوجود هذه المشكلة والنصف الثاني يتأتى من خلال وضع القانون العادل وتطبيقه على الجميع دون انتقاء او تمييز.

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