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ضبط 63 مخالفة مرورية و84 مخالفة إشغال طريق في حملة أمنية بدمياط

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ضبط 63 مخالفة مرورية و84 مخالفة إشغال طريق في حملة أمنية بدمياط ضبط 63 مخالفة مرورية و84 مخالفة إشغال طريق في حملة أمنية بدمياط
نفذت مديرية امن دمياط حملة موسعة بناحية ميدان باب الحرس دائرة قسم أول دمياط وموقف السيارات بناحية السنانية بدائرة قسم شرطة ثان دمياط برئاسة اشتركت فيها أجهزة المديرية "إدارة قوات الأمن، إدارة المرور، قسم شرطة المرافق".

وقام اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط بالإشراف الميداني على تنفيذ الحملة والتأكيد على تحقيق أهدافها وتطبيق القانون مع مراعاة البعد الإنساني وحسن معاملة المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 دراجة نارية بدون لوحات،و1 سيارة عكس الاتجاه ، و23 سحب تراخيص " متنو ع، و33 مخالفة على نموذج " 125 ".

وحررت الحملة في مجال المرافق وإزالة الإشغالات 84 مخالفة إشغال طريق، و36 مخالفة بائع متجول، و67 إزالة فورية" أسقف – تند - إعلانات"، و9 إدارة مقهى بدون ترخيص، و9 مخالفة بيئة متنوعة.

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