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على المصيلحى يواصل جولاته الانتخابية بالشرقية ويدعو الأهالى للمشاركة

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على المصيلحى يواصل جولاته الانتخابية بالشرقية ويدعو الأهالى للمشاركة على المصيلحى يواصل جولاته الانتخابية بالشرقية ويدعو الأهالى للمشاركة
واصل الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الأسبق، ومرشح دائرة أبوكبير بالشرقية، اليوم الجمعة، جولاته الانتخابية، فى قرية طوخ القراموص والعزب التابعة لها، للقاء الأهالى وكبار العائلات فيها، ودعوتهم للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات.

واستمع المرشح لشكاوى بعض المواطنين حول نقص الخدمات التى وعد بحلها، مشددًا على أهمية المشاركة فى الانتخابات واختيار المرشح المناسب لهم، مؤكدا أن البرلمان المقبل عليه دور كبير فى استكمال بناء الدولة وتحقيق مطالب ثورتى يناير ويونيو، موضحا أن خروجهم للمشاركة واجب وطنى.

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مصر 365