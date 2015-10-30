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القبض على هاربان من السجن 8 سنوات فى قضيتى مخدرات وسلاح ببنى سويف

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القبض على هاربان من السجن 8 سنوات فى قضيتى مخدرات وسلاح ببنى سويف القبض على هاربان من السجن 8 سنوات فى قضيتى مخدرات وسلاح ببنى سويف
تمكن رجال مباحث بنى سويف اليوم الجمعة برئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية من ضبط حمود سلامة عبد الحميد 22 سنة عاطل مقيم الحكامنة مركز بني سويف والمحكوم عليه في الجناية رقم 2014/8068 جنايات مركز بني سويف والمقيدة برقم 2014/1198 كلي بني سويف حصر رقم 2015/638 " سلاح ناري " بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة ألف جنيه بجلسة 2015/9/10.

كما تم ضبط محمد عبد الغني شعبان 22 سنة سائق مقيم الحمرايا مركز بني سويف والمحكوم عليه في الجناية رقم 2010/21308 جنايات قسم بني سويف والمقيدة برقم 2011/2449 كلي بني سويف حصر رقم 2011/257 " مخدرات " بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 10 اَلاف جنيه بجلسة 2011/5/12

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