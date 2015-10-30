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محافظ دمياط:خصم يوم لـ11موظف بإدارة فارسكور التعليمية لتغيبهم عن العمل

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محافظ دمياط:خصم يوم لـ11موظف بإدارة فارسكور التعليمية لتغيبهم عن العمل محافظ دمياط:خصم يوم لـ11موظف بإدارة فارسكور التعليمية لتغيبهم عن العمل
قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مجازاة، 11موظفا بالادارة التعليمية بفارسكور باحتساب يوم 13 اكتوبر الماضى بدون أجر مع الانذار لكل منهم لعدم حضورهم التوقيع فى مواعيد العمل الرسمية وتم التشطيب عليهم بدفاتر الحضور و الإنصراف مما يعد مخالفة ادارية تستوجب مساءلتهم و مجازاتهم تأديبيا.

كان الدكتور المحافظ قد وجه لجنة من التنظيم و الادارة لمتابعة التزام الموظفين بالادارة التعليمية بفارسكور ، وذلك ضمن متابعاته المستمرة وحرصه الدائم على تفقد سير العمل بكافة الوحدات الادارية التابعة لمحافظة دمياط .

قامت اللجنة بالتوجه الى الادارة التعليمية بفارسكور و برفع سجلات الحضور و الانصراف فى تمام الساعة الثامنة و النصف صباحا تبين أن عدد 11 من الموظفين لم يوقعوا فى الدفاتر حتى وقت العمل الرسمى ، وبالعرض على الدكتور المحافظ قرر مجازاتهم مع عدم قبول أية أجازات عارضة أو اعتيادى عن هذا اليوم مع مجازاتهم بالانذار.

كما شدد المحافظ على تحمل مدير الادارة التعليمية مسئولية انتظام العمل.
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