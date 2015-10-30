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محافظ الاسماعيلية يتفقد سير وانتظام العمل بالمستشفى العام بمنشية الشهداء

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محافظ الاسماعيلية يتفقد سير وانتظام العمل بالمستشفى العام بمنشية الشهداء محافظ الاسماعيلية يتفقد سير وانتظام العمل بالمستشفى العام بمنشية الشهداء
أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية على أن الحصول على العلاج والدواء حق آصيل لكل مواطن وأنه لابد من الآخذ فى الاعتبار وعلى جميع العاملين فى مجال الصحة وبصفة خاصة الأطباء والتمريض الالتزام بحسن استقبال ومعاملة المرضى، مؤكدا على ضرورة وأهمية رفع مستوى الآداء لكافة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم لجميع المواطنيين من خلال المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مستوياتها.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التفقدية التى قام بها محافظ الاسماعيلية عقب آداء صلاة الجمعة والتى رافقه خلالها المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وتضمنت جولة المحافظ تفقد العمل بمستشفى الاسماعيلية العام والاطمئنان على سير وانتظام العمل بمختلف أقسام المستشفى وخاصة قسم الاستقبال والطوارىء والعيادات الخارجية، وخلال الزيارة التقى المحافظ بعدد من المرضى والمواطنيين وأستمع الى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم التى وعد بسرعة تلبيتها فى اطار الامكانيات المتاحة، وأوصى أطقم الأطباء والتمريض والاداريين بحسن معاملة جميع المترددين على المؤسسات الطبية سواءا المرضى أو مرافقيهم .

وتضمنت جولة المحافظ تفقد وحدة طب الأسرة 4 بمنطقة منشية الشهداء بحى ثان والاطمئنان على سير وانتظام العمل داخل تلك الوحدة وما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية للمواطنيين.

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مصر 365