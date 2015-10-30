ننشر أسماء أعضاء هيئة التدريس الفائزين بمسابقة أفضل موقع الكترونى بجامعة بنها

أعلن الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، الانتهاء من اعلان نتيجة المسابقة التى تم تنظيمها الجامعة لتحديد أفضل موقع لعضو هيئة التدريس على مستوى كليات الجامعة.

وأشار شمس الدين إلى أن المسابقة إستهدفت تحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تحديث أنشطتهم العلمية والاكاديمية على صفحاتهم الشخصية على موقع الجامعة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم احتفالية لتكريم الفائزين.

من جانبه قال الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إنه تم اختيار الفائزين بناءا على البيانات المتوفرة على صفحات أعضاء هيئة التدريس عند انتهاء موعد المسابقة،

>مشيرا إلى أن الأعضاء الفائزين فى كلية الزراعة هم الدكتور ماهر حسب النبى خليل وطه حسن مختار عاشور والسيد جمعة السيد وابراهيم عبد الغفار السيد.

وفى كلية الآداب فازت الدكتورة عزة أحمد عبد الله ومجدى عبد الجواد أحمد، وأحمد شحاتة محمد وكلية كلية التجارة، والدكاترة فتحى السيد يوسف وفى الحاسبات والمعلومات الدكتور السيد السيد متولى والدكتور وليد اوسامي محمود والدكتور محمد لؤى رمضان.

أما فى كلية التربية الدكتور ماهر اسماعيل صبرى وأمل عبد المحسن الزغبى، وسليمان رجب سيد وحازم شوقى محمد، وبكلية الهندسة ببنها الدكتور سامح محمد عبد الواحد وفهمى صلاح فهمى عبد الحليم ومحمد شحاته صالح خليل، وفى هندسة شبرا الدكتور سيد أبو السعود سيد وأحمد عبد العزيز البنا ومعتز مصطفي النحاس.

وفاز فى كلية الطب الدكتور هشام خالد رشيد ومحى الدين السيد وأحمد عبد الوهاب السيد، فى كلية التربية الرياضية أسامة عوض عبد الغنى، وبكلية العلوم الدكتور باسم أحمد زهير ومروة سعد محمدي وعبير شعبان محمود الفيشاوى، وكلية التربية النوعية إيهاب سعد محمدى، وكلية الطب البيطرى

>فهيم عزيز الدين شلتوت ومحمد محمود مصطفى وعبد الفتاح منجد سليم ومحمد مصلحى محمد.