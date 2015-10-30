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الإنتاج يجهز جدو لمواجهة الزمالك

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الإنتاج يجهز جدو لمواجهة الزمالك الإنتاج يجهز جدو لمواجهة الزمالك

"هو أكثر لاعب مصري عشقته" .. هكذا بدأ المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي حديثه مع FilGoal.com عن محمود الخطيب.

30 أكتوبر 1954. 30 أكتوبر 2015. الأسطورة محمود الخطيب يتمم عامه الـ61.

وفي ذكرى ميلاد الخطيب تحدث عصام الشوالي معلق beIN Sports مع FilGoal.com.

وعن الخطيب قال عصام الشوالي: "هو حبيب الملايين".

وأضاف "على الرغم من إني كان لي الشرف بالتعليق على أكبر إنجازات الكرة المصرية. لكن كمشاهد لكرة القدم محمود الخطيب له مكانة خاصة في قلبي".

وأكمل حديثه مع FilGoal.com قائلا: "هو أكثر لاعب مصري عشقته".

قبل أن يوجه رسالة إلى الخطيب قائلا: "كل عام وأنت بخير. أنت أسطورة. ربي يديم عليك نعمة الصحة والعافية".

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