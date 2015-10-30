الاحتلال يبلغ الجانب الفلسطينى بعزمه تسليم جثامين 5 شهداء من الخليل

>قال محافظ الخليل كامل حميد إن سلطات الاحتلال الاسرائيلى أبلغت الجانب الفلسطينى بأنها ستسلم اليوم الجمعة، جثامين خمسة شهداء من محافظة الخليل للجانب الفلسطينى.

وأضاف حميد - حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال أبلغت بأنها ستسلم جثامين خمسة شهداء من محافظة الخليل من بينها جثمانى الشهيدتين بيان اعسيله، ودانيا ارشيد وثلاثة جثامين للشهداء الاطفال ولم يحدد الجانب الاسرائيلى مكان التسليم حتى الان.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس والحكومة يتابعان ملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال منذ أواخر الشهر الماضى، وان هناك اتصالات وتدخل دولى للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء.