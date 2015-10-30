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ضبط نجل مسئول تشادى بمطار القاهرة بحوزته مخدر الحشيش

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ضبط نجل مسئول تشادى بمطار القاهرة بحوزته مخدر الحشيش ضبط نجل مسئول تشادى بمطار القاهرة بحوزته مخدر الحشيش
ضبط أمن مطار القاهرة، اليوم الجمعة، نجل ممثل رئاسة الجمهورية بتشاد، لحيازته 4 سجائر محشوة بمخدر الحشيش لدى سفره إلى الإمارات، وتم تحرير محضر له بالواقعة.

البداية أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران الإمارات رقم 928 والمتجهة إلى دبى اشتبه رجال الشرطة فى علبة سجائر ألقاها راكب تشادى يحمل جوازا دبلوماسيا يدعى "أحمد أبكار طاهر"، 24 عاما نجل ممثل رئيس جمهورية فى تشاد وبفتحها تبين وجود أربع سجائر محشوة بمخدر الحشيش، فتم إبلاغ مسئولى وزارة الخارجية حيث قرروا اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الراكب وتحرير محضر ضده بالواقعة.

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مصر 365