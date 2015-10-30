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مؤتمر مورينيو.. عن التأهل غير المضمون.. وتعريف كلوب له الذي لم يضحكه

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مؤتمر مورينيو.. عن التأهل غير المضمون.. وتعريف كلوب له الذي لم يضحكه مؤتمر مورينيو.. عن التأهل غير المضمون.. وتعريف كلوب له الذي لم يضحكه

أكد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي أنه لا يستطيع وعد جمهور فريقه بإنهاء الموسم في المركز الرابع بجدول الترتيب.

تشيلسي يمر بالفترة الأسوأ مع مورينيو منذ ولايته الأولى في 2005، إذ أنه تعرض لسبع هزائم في أخر 13 مباراة خاضه بمختلف البطولات.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 11 نقطة بعد 10 مباريات، بالإضافة لتوديع كأس الرابطة الإنجليزية أمام ستوك سيتي واحتلال المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعد ثلاث جولات.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الجمعة: "المركز الرابع؟ لا يمكنني وعد الجمهور به حاليا، فوضعيتنا لا تعطني الثقة لقول ذلك".

وأضاف "مهما كانت نتائج تشيلسي هذا الموسم سيبقى من الكبار، ليفربول لم يتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ومانشستر يونايتد في العام الذي سبقه لم يتأهل لدوري الأبطال أو حتى الدوري الأوروبي، ومع ذلك يبقيان من الفرق الكبرى".

وعن تعريف يورجن كلوب له في المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الألماني، رد مورينيو على الصحفي بتجهم: "لماذا علي أن أضحك؟".

كان كلوب قد وصف مورينيو بأنه رجلا لطيفا مع الكل، إن لم يكن حكما أو صحفيا. "طالع تفاصيل مؤتمر كلوب"

مورينيو أتبع "تعودت في مسيرتي التدريبية على الانتصارات، نعم لا أفوز بكل مباراة حتما، لكن كل مباراة بالنسبة لي أخوضها للفوز".

وردا على سؤال صحفي أخر عن إن كان قد تحدث مع رومان أبراموفيتش حول مستقبله مع الفريق، رد مورينيو بشكل مقتضب: "ليس علي أن أخبرك بأي شيء".

ويلتقي تشيلسي مع ليفربول في الدوري، يوم السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ 11.

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