بالصور.. الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا بعد دهسه بسيارة عسكرية فى الضفة الغربية

>اعتقل الجيش الاسرائيلى شابا فلسطينيا الجمعة بعد ملاحقته ودهسه بمركبة عسكرية شمال مدينة البيرة فى الضفة الغربية، وفق مراسل ومصور وكالة فرانس برس.>وقال مراسل فرانس برس ان مواجهات اندلعت الجمعة بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الاسرائيلى قرب مستوطنة بيت ايل، شمال مدينة البيرة القريبة من رام الله.

وشوهدت سيارة جيب عسكرية وهى تطارد ثلاثة شبان، وتمكنت من دهس احدهم، ومن ثم تم اعتقاله رغم محاولة اطقم طبية فلسطينية تخليص الشاب الذى بدا انه اصيب بكسر فى قدمه اليسرى.

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وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين مواجهات منذ بداية شهر أكتوبر الجارى ، وقتل خلال شهر 63 فلسطينيا وعربى اسرائيلى واحد خلال مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن قتل خلالها تسعة اسرائيليين.



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