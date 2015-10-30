أخبار عاجلة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة -
اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا بعد دهسه بسيارة عسكرية فى الضفة الغربية

Google+ Print
بالصور.. الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا بعد دهسه بسيارة عسكرية فى الضفة الغربية بالصور.. الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا بعد دهسه بسيارة عسكرية فى الضفة الغربية

>اعتقل الجيش الاسرائيلى شابا فلسطينيا الجمعة بعد ملاحقته ودهسه بمركبة عسكرية شمال مدينة البيرة فى الضفة الغربية، وفق مراسل ومصور وكالة فرانس برس.
>اليوم السابع -10 -2015
>وقال مراسل فرانس برس ان مواجهات اندلعت الجمعة بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الاسرائيلى قرب مستوطنة بيت ايل، شمال مدينة البيرة القريبة من رام الله.

وشوهدت سيارة جيب عسكرية وهى تطارد ثلاثة شبان، وتمكنت من دهس احدهم، ومن ثم تم اعتقاله رغم محاولة اطقم طبية فلسطينية تخليص الشاب الذى بدا انه اصيب بكسر فى قدمه اليسرى.
>اليوم السابع -10 -2015

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين مواجهات منذ بداية شهر أكتوبر الجارى ، وقتل خلال شهر 63 فلسطينيا وعربى اسرائيلى واحد خلال مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن قتل خلالها تسعة اسرائيليين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365