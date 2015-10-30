هجوم للمقاومة الشعبية اليمنية على عربة عسكرية للحوثيين فى محافظة إب

شنت المقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، هجوماً استهدف عربة عسكرية تابعة للحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة إب 193 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلى المقاومة الشعبية شنوا هجوماً استهدف عربة عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح فى مديرية "المخادر" التابعة لمحافظة إب.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير العربة العسكرية بشكل كامل، وسقوط جميع المسلحين الذين كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وتشن المقاومة الشعبية فى محافظة إب هجمات تستهدف مواقع وتجمعات للحوثيين وقوات صالح، كان اخرها القصف المدفعى الذى استهدفهم فى "نقيل الخشبة" يوم الأربعاء الماضي، وخلف عدد من القتلى والجرحى.