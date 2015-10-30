بالصور.. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى بيت لحم

تجددت المواجهات بين الفلسطنيين وقوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم الجمعة على المدخل الشمالى لبيت لحم، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن المواجهات اندلعت فى محيط مسجد بلال بن رباح شمال بيت لحم بين الشباب الفلسطينى وقوات الاحتلال التى أطلقت قنابل والصوت والغاز المسيل للدموع .

وفى سياق متصل، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة فى محيط مستوطنة (بيت إيل) مسيرة سلمية خرجت عقب صلاة الجمعة من مدينة البيرة؛ للمطالبة بوقف الجرائم الإسرائيلية ووقف العدوان على المسجد الأقصى؛ ما أدى إلى إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني، لمنع المسيرة من الاقتراب من مشارف المستوطنة، نتج عن ذلك إصابة عدد كبير من المشاركين بحالات اختناق متفاوتة.



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