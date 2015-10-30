إيمان الحصري.. المذيعة التي لاتعرفها ريهام سعيد (بروفايل)

كتبت : إنجي لطفي

بأسلوب رزين وابتسامة هادئة، تطل على المشاهدين عبر برنامجها “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور”، ذاعت شهرتها أوائل العام الجاري بعد اختيارها من قبل مؤسسة الرئاسة لتقديم “المؤتمر الاقتصادي” وأعقب ذلك تقديمها لـ”حفل افتتاح قناة السويس الجديد” لتعرف بعد ذلك الإعلامية “إيمان الحصري” بـ”مذيعة المحافل الدولية”، ليعد 2015 بمثابة “عام الشهرة” للحصري.

انتشرت أخبار “الحصري”، خلال اليومين الماضيين، بعد المشادة التي حدثت بينها والمذيعة “ريهام سعيد” مقدمة برنامج “صبايا الخير” على خلفية قضية “فتاة المول” التي تعرضت للتحرش، بعدما عرضت لها مقدمة ”صبايا الخير” صوراً شخصية بعد استضافتها في البرنامج، وحدوث مشادة كلامية بين المذيعتين خلال مداخلة هاتفية لـ”سعيد” ببرنامج “90 دقيقة”، لتغلق “الحصري” الهاتف في وجهها، ويتداول بعدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو المداخلة” وسط إثناء على موقف “مقدمة 90 دقيقة”.

تخرجت “الحصري” من كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة (قسم إنجليزي)، وبدأت أولي خطواتها في عالم الإعلام في جريدة “العالم اليوم” التي عملت بها لشهور كصحفية تحت التمرين حتي التحقت بقناة “النيل للأخبار” التي عملت بها كمراسلة لعدة شهور ثم قارئة نشرة ومقدمة برامج سياسية، إنها الإعلامية إيمان الحصري.

وقع الاختيار على “الحصري” لتشارك في تقديم برنامج (البيت بيتك) عام 2006 والذي استمرت في تقديمه لعدة شهور، ثم سافرت في 2007 إلي الأراضي الفلسطينية المحتلة للعمل كمراسل حربي لقناه النيل للأخبار، ثم سافرت إلي لبنان حيث التحقت بقناه (الحرة) لتقدم برنامج “هن” الذي تناول كل ما يخص الحياة السياسية والاجتماعية للمرأة العربية.

وفي عام 2009، سافرت “الحصري” إلي (اقليم دارفور) في السودان لعمل فيلم وثائقي عن معاناة اللاجئين في الاقليم، وحمل الفيلم اسم ( الطريق إلى دارفور) ، وفي عام 2012 انتقلت إلي العمل في قناة “صدي البلد”.

و انتقلت إلي شاشة “المحور” في عام 2013 لتقدم البرنامج الرئيسي علي الشاشة “90 دقيقة”، ثم عرفت بعد ذلك بمذيعة “المحافل الدولية” لاختيارها من قبل مؤسسة الرئاسة لتقديم المؤتمر الاقتصادي، وفي شهر أغسطس من نفس العام وقع الاختيار عليها من قبل مؤسسة الرئاسة لتشارك في تقديم حفل افتتاح قناة السويس .