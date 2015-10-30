فورلان: لهذا السبب أفضل ميسي على رونالدو

أبدى النجم الأوروجواياني دييجو فورلان تفضيله لليونيل ميسي على نظيره كريستيانو رونالدو، إذ أنه يرى في ميسي الأفضل في العالم.

وقال فورلان في تصريحات لصحيفة "ناسيونال" الأوروجويانية: "عندما كانا شابين، كان رونالدو يلعب مثل ميسي، يحاول المرور من خصوه بمهارة وإمتاع الجمهور، أما الأن فقد تحول ورنالدو إلى ماكينة لتسجيل الأهداف دون إبداع".

فورلان أتبع"اللاعبون دائما يسعون لتسجيل الأهداف، لكن ميسي مازال محتفظا بلمسته المهارية وسحره، وهذا ما يميزه عن رونالدو".

وأضاف "ميسي بمقدوره العبور بمفرده من 4 لاعبين يحاصرونه بفضل مهارته، أما رونالدو فدائما يحتاج لمساعدة زملائه كي يسجل الأهداف".

واختتم حديثه قائلا: "أعرف أن العديد من الناس يعارضون رأي واحترم ذلك، لكني في النهاية أرى في ميسي الأفضل".