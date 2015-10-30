أفضل أعداء – بيليه ومارادونا وجها لوجه.. ' أمي قالت عنك إنك فقدت عذريتك مع رجل '

لو أخذنا وصف بيليه عن مارادونا، فسيكون الناتج أن دييجو عبارة عن لاعب لا يعرف كيف يستخدم قدمه اليمنى ولا يستحق المقارنة بأي مهاجم يجيد اللعب برأسه في العالم، نجم نعم، لكنه أهدر حياته بسبب المخدرات.

ولو أخذنا وصف مارادونا عن بيليه، ستكون النتيجة عبارة عن مجموعة من الـ***** التي تشفر الشتائم والسباب الموجه للاعب يراه دييجو "عجوزا كان يلعب في زمن كرة القدم فيه هزيلة والمدافعين أمامه كانوا تافهين، ولا يستحق حتى أن يتم وضع اسمه بجوار أساطير اللعبة".

هو بلا شك رغم كل هذا الثنائي الأفضل في التاريخ، هذا بحكم من الجماهير ومن الاتحاد الدولي لكرة القدم واستفتاءاته، واليوم يوم خاص بالنسبة لمارادونا وعشاق الأسطورة الأرجنتينية. اليوم يحتفل دييجو بعيد ميلاده الـ55.

ويعيد FilGoal.com نشر حلقة مارادونا Vs بيليه ضمن سلسلة أفضل أعضاء.

FilGoal.com يقدم سلسلة من أفضل أعداء اللعبة، استعرضنا روي كين ضد باتريك فييرا، محليا كان هناك الثنائي الممتع بيبو وبشير، والآن مع أساطير كرة القدم.. بيليه وديجو أرماندو مارادونا.

تصريح ضد تصريح

بيليه: مارادونا ليس ضمن أفضل اللاعبين في التاريخ.. دعونا ننظر بحيادية، هو لم يجد اللعب بقدمه اليمنى، والهدف الوحيد الذي سجله بالرأس كان فعليا باليد!

مارادونا: لم أشاهد بيليه حتى أحكم عليه، لكن والدتي شاهدته.. قالت لي أشياء كثيرة، مثلا كل المدافعين أمامه لم يكونوا فعلا مدافعين.. لم تكن كرة القدم لعبة قوية وقته.

مارادونا: كذلك هو فقد عذريته مع رجل.

مارادونا: لا أحب التحدث كثيرا عن رجل لا يعرف كيف يتحدث، هو دوما يقول كلمات خاطئة غالبا لأنه يأخذ حبوبا خاطئة.

بيليه: لا يجب أن نتحدث عن أزمات المخدرات وتأثيرها على الملاعب بسبب شخص أو اثنين.. الكل يعرف أن مارادونا كان موهوبا، والكل يعرف ماذا صنع في حياته وأفسد بيده مستقبله الكروي.

مارادونا: أنا تم اختياري في التصويت كأفضل لاعب في التاريخ.. لكن حين سألوا عن أفضل رياضي في تاريخ البرازيل، جاء أيرتون سينا (نجم فورميولا 1).

بيليه: أهل الأرجنتين دوما يقولون إن مارادونا أفضل مني.. الآن يقولون ميسي أفضل مني، عليه أولا أن يكون أفضل من نيمار ثم بعد ذلك يمكن مقارنته بي.. هذا الرد كنت أقوله أيضا عن مارادونا.

مارادونا: بيليه أحمق.. هو وبكنباور.