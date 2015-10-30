تعرف على أهم أسباب خسارة الأسنان بدون تسوسها

خسارة الأسنان

تأثير التغذية على صحة الاسنان

أضرار اللحوم المصنعة على صحة الأسنان

فقدان أو خسارة الاسنان أحد المشاكل التى يواجهها البعض والتى غالبا تحدث بسبب تعرض الأسنان للتسوس وأحيانا أخرى تسقط الأسنان بدون تسوسها مما ينتاب كثير من الأفراد القلق حول السبب.>حول ذلك يقول دكتور وائل هندى أخصائى وعلاج وتجميل الأسنان، أنه أصبحنا نلاحظ فى الفترة الأخيرة شكوى كثير من الأشخاص من تعرض أسنانهم للسقوط بدون وجود سبب يؤدى لفقدانها أو خسارتها مثل تعرضها للتسوس أو وجود مشكلة بالأسنان أو الضروس.>ويستكمل د. وائل قائلا "تعتبر تغذية الافراد أحد العوامل المسببه لفقدان الأسنان وخسارتها نظرا لوجود ارتباط وطيد بين قوة وصلابة الاسنان والضروس التى تعتمد بصورة كبيرة على التغذية الصحية السليمة للإنسان وكذلك العناية بالأسنان وغسلها جيدا مثل نقص عنصر الكالسيوم أحد مسببات ضعف الاسنان وتعرضها للتسوس".>ويتابع د. وائل قائلا "كثير من الأفراد يتناولون اللحوم المصنعة بكثرة فعلى سبيل المثال أغلب الطبقات الفقيرة تعتمد تغذيتها على تناول كل ما يندرج تحت مسمى اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسجق والهامبورجر والتى تتسبب فى تعرضهم للكثير من المشاكل الصحية بالأسنان نظر لافتقارها جميع عناصر الفيتامينات وبالتالى خسارة الأسنان.

لذلك ينصح د. وائل يجب على الأفراد الاهتمام بالتغذية السليمة من أجل الحصول على عناصر والفيتامينات الضرورية والمفيدة لجسم ولصحة الأسنان والاستغناء عن تناول الغذاء غير الصحى حفاظا على صحة أسنانهم.