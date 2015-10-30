ريهام سعيد ترد علي مسئول بـ«النهار»: «”أنا قدمت استقالتي.. وأنا اللي رفضت الظهور»

كتبت : إنجي لطفي

ردت المذيعة ريهام سعيد، علي البيان الذي نشره الإعلامي عمرو قورة رئيس مجلس إدارة شركة ترنتا المالكة لتلفزيون النهار، وقالت، في تعليق منها على بيان “قورة”عبر صفحته بـ”فيس بوك”: “أنا قدمت استقالتي.. وأنا اللي رفضت الظهور”، في إشارة منها إلي الحلقة التي كان مقرر لها الظهور الليلة مع الإعلامي خالد صلاح.

وكان الإعلامي عمرو قورة قد نشر، عبر صفحته بـ”فيس بوك”، بيان القناة حول تعليق البرنامج لمدة وفتح التحقيق معها علي خلفية الحلقة المثارة للجدل “فتاة المول”، وإلغاء حلقة اليوم بين الإعلامي خالد صلاح والإعلامية ريهام سعيد.. كما تؤكد شبكه تليفزيون النهار اعتذارها لكل من استاء من الحلقه المذكوره وتؤكد على احترامها لكل سيده وفتاه من بناتنا وأهالينا وشعبنا الكريم وتؤكد أن كل مشاهدينا وأهالينا هم تاج على رؤسنا سنظل نحترمهم ونقدرهم، نعتذر للجميع مره اخرىحفظكم الله وحفظ الله مصر”.