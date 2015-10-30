أرقام في الدوري – تعرف على أصحاب أكثر محاولات تهديف.. مهاجم الأهلي و ' الفتى الذهبي الزمالكاوي '

هل تعلم إن أكثر مهاجم هدد مرمى الخصوم هو مهاجم لم يسجل أي هدف حتى الآن. نعم هنا نتكلم عن جون أنطوي مهاجم الأهلي.

جولة ثالثة من الدوري المصري تنطلق يوم السبت بمواجهة غزل المحلة ووادي دجلة والزمالك والإنتاج الحربي وإنبي والمصري ومصر المقاصة وسموحة والإتحاد السكندري والمقاولون العرب.

على أن تستكمل باقي المباريات يوم الأحد بمواجهة الأهلي أمام بتروجيت وطلائع الجيش أمام أسوان واتحاد الشرطة ضد حرس الحدود.

وقبل انطلاق جولة جديدة من الدوري المصري يستعرض FilGoal.com أبرز الأرقام التي ظهرت خلال الجولتين الأولى والثانية في المسابقة. والبداية مع المحاولات على المرمى.

جون أنطوي مهاجم الأهلي هو أكثر لاعب تهديدا لمرمى الخصوم خلال جولتين من الدوري المصري.

4 محاولات صحيحة (في إطار الثلاث خشبات) من أصل 5 محاولات بنسبة 80%.

مع أنطوي هناك محمد رجب مهاجم بتروجيت أيضا الذي جاءت محاولاته 4 من 5 بنسبة 80%.

ويأتي ثالثا كلا من كريم نيدفيد وباولو سيزار ووليد سليمان وأحمد جعفر وباسم مرسي ومحمود عبد العزيز ولكل منهم 3 محاولات صحيحة على المرمى.

أما أكثر من هدد مرمى الخصم عموما سواء كرته ذهبت بين الثلاث خشبات أو علت عنها. فقد كان خالد قمر مهاجم سموحة.

خالد قمر الذي انضم إلى سموحة قادما من الزمالك واحتفل به فرج عامر رئيس نادي سموحة مشيرا إلى أنه سعيد للغاية لضم "الفتى الذهبي من الزمالك" هو أكثر من حاول على المرمى بشكل عام في أول جولتين من الدوري المصري.

10 محاولات كاملة من خالد قمر. ولكن بنسبة نجاح 20% ثم يأتي صلاح عاشور مهاجم إنبي بعدد 8 محاولات ونسبة 25%.

بينما يعتبر باسم مرسي مهاجم الزمالك هو ثالث أكثر لاعب محاولة على مرمى الخصوم بعدد 7 محاولات ونسبة نجاح 43%. كذلك عبد الله السعيد بعدد 7 محاولات ولكن بنسبة 29%.

بحسب الإحصائيات المقدمة من شركة كورة ستاتس.