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أرقام في الدوري – تعرف على الأكثر مراوغة.. سوبر الزمالك و0 أهلي

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أرقام في الدوري – تعرف على الأكثر مراوغة.. سوبر الزمالك و0 أهلي أرقام في الدوري – تعرف على الأكثر مراوغة.. سوبر الزمالك و0 أهلي

هل تعلم إن أكثر لاعب قام بمراوغات صحيحة هو لاعب لم يشارك كأساسي في أي لقاء؟ نعم هنا نتحدث عن مصطفى فتحي لاعب الزمالك.

جولة ثالثة من الدوري المصري تنطلق يوم السبت بمواجهة غزل المحلة ووادي دجلة والزمالك والإنتاج الحربي وإنبي والمصري ومصر المقاصة وسموحة والإتحاد السكندري والمقاولون العرب.

على أن تستكمل باقي المباريات يوم الأحد بمواجهة الأهلي أمام بتروجيت وطلائع الجيش أمام أسوان واتحاد الشرطة ضد حرس الحدود.

وقبل انطلاق جولة جديدة من الدوري المصري يستعرض FilGoal.com أبرز الأرقام التي ظهرت خلال الجولتين الأولى والثانية في المسابقة والآن مع الأكثر مراوغة صحيحة للخصوم.

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مصطفى فتحي لاعب الزمالك هو أكثر لاعب قام بمراوغات صحيحة أمام خصومه بعدد 10 مراوغات صحيحة.

سيريل بيالا لاعب وسط الداخلية في المركز الثاني بـ9 مراوغات صحيحة. بينما يأتي السيد الشبراوي لاعب أسون في المركز الثالث بـ8 مراوغات صحيحة.

ولم يظهر أي من لاعبي الأهلي في قائمة أفضل 5 بالنسبة للمراوغين في الدوري. في الوقت الذي قام رمزي خالد لاعب الاتحاد السكندري وعمر جمال لاعب المقاولون بـ7 محاولات صحيحة ليأتي كل واحد منهما في المركز الرابع والخامس.

بحسب الإحصائيات المقدمة من شركة كورة ستاتس.

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