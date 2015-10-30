شيكابالا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية

عاد محمود عبد الرازق شيكابالا للظهور من جديد في قائمة الإسماعيلي بعد عودته من الإصابة.

شيكابالا غاب عن تعادل الإسماعيلي السلبي أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري بسبب الإصابة.

إلا أنه عاد وظهر في قائمة الإسماعيلي التي أعلنها أحمد حسام ميدو لمواجهة الداخلية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الداخلية يوم الأحد في الأسبوع الثالث من الدوري المصري.

وأعلن أحمد حسام ميدو قائمة الإسماعيلي والتي شملت وجود 22 لاعبا.

وفيما يلي قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية:

حراس المرمى: محمد صبحى – محمد عواد – محمد مجدي.

الدفاع: شوقي السعيد – طه عادل– بهاء مجدي – أحمد سمير فرج – أحمد هاني – كريم الضو - سعد حسني.

الوسط: حسنى عبد ربه – محمود عبد العزيز – محمد فتحي – محمود متولي – إبراهيم حسن – شيكابالا – توريك جبرين – محمود حمد – أحمد سمير.

الهجوم: مروان محسن – بناهيني - كينيث.