بلاغ يتهم مأمور قسم شرطة عين شمس بالتسبب فى وفاة محتجز نتيجة الإهمال

تلقى النائب العام، بلاغاَ من المواطن عبد النبى محمد السيد، ضد مأمور قسم شرطة عين شمس ونائب مأمور القسم، وأحمد وافى معاون مباحث القسم، يتهمهم فيه بالضرب والتعذيب، ومن ثم الإهمال الذى أدى الى موت نجله، بمنطقة عين شمس.

وذكر البلاغ الذى قيد برقم 18734 لسنة 2015 بلاغات النائب العام، أن الشاكى تم احتجاز نجله داخل قسم شرطة عين شمس على ذمة قضية مخدرات ملفقة له داخل القسم، حيث استمر التحقيق فى تلك القضية لمدة سنة كاملة وقد أصيب داخل محبسه نتيجة الضرب والتعذيب على يد الضابط أحمد وافى، معاون القسم الذى قام بضربه وأحدث به إصابات تمثلت فى كسر فى الضلع أدى إلى ارتشاح رئوى، فضى عن تدهور حالته الصحية داخل محبسه.

وأضاف البلاغ أن هذا الأمر اضطر مأمور قسم عين شمس، ونائبه، إلى نقل نجل الشاكى إلى مستشفى هليوبوليس خوفاَ من وفاته داخل محبسه نتيجة الضرب والتعذيب الذى أحدثه معاون القسم، مؤكداَ أنه بعد عرضه على المستشفى والكشف عليه يوم 18 أكتوبر الماضى، أثبت التقرير أنه مصاب بارتشاح هوائى بالرئة نتيجة الكسر بالضلوع.

وأشار البلاغ إلى أن إدارة مستشفى هليوبولس قامت بكتابة تحويل رسمى إلى مستشفى الصدر بالعباسية، إلا أن مأمور قسم شرطة عين شمس، ونائبه، رفضا تحويل المريض لعلاجه بمستشفى الصدر وتنفيذ أوامر الدكتور المشرف على علاجه بمستشفى هليوبولس، وتركا المريض داخل الحجز بدون علاج أو تحويله للمستشفى المختص بعلاجه حتى وفاته بسبب الإهمال الجسيم والتقصير وإساءة استعمال السلطة.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مأمور قسم شرطة عين شمس، ونائبه، ومعاون القسم، للحد من تلك التجاوزات المتكررة التى تؤدى إلى الإساءة إلى جهاز الشرطة، بالإضافة إلى سرعة انتهاء نيابة شرق القاهرة الكلية من التحقيقات فى تلك القضية .