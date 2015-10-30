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الأمن العام يضبط 85 قطعة سلاح نارى و220 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 85 قطعة سلاح نارى و220 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 85 قطعة سلاح نارى و220 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون والعناصر الجنائية.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 85 قطعة سلاح نارى من بينها طبنجة من الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية، و223 قطعة سلاح أبيض، و229 قضية مخدرات، و3 تشكيلات عصابية، ومتهمين لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.

كما تم ضبط 35 هاربًا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 15125 حكما قضائيًا متنوع وإعادة 2 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 627 دراجة نارية مخالفة .

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