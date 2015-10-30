الداخلية تضبط 42 مليون لتر سولار و265 ألف أسطوانة غاز فى 10 شهور

وجه اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات تموينية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وضمان سلامة السلع الغذائية للمواطنين، وتداول السلع خاصة الاستراتيجية، ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى، ومنع بيع السولار فى السوق السوداء.

نجحت الحملات التموينية بقيادة اللواء محمود العشيرى، مساعد وزير الداخلية، خلال 10 أشهر، فى ضبط (2322) قضية مواد بترولية بمضبوطات (42 مليونًا و507 آلاف و567) لتر بنزين وسولار (منها ما تم ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء، وكميات تم التصرف فيها والامتناع عن بيعها) إضافة إلى (7523) قضية اتجار غير مشروع فى أسطوانات الغاز بإجمالى مضبوطات 265 ألفًا و512 أسطوانة.

خلال الثلاثة الأيام الماضية فقط ضبطت الحملات 1133 قضية متنوعة خلال ثلاثة أيام، شملت ضبط 151 ألفًا و570 لتر سولار و860 أسطوانة غاز و626 طن دقيق بلدى مُدعم و137 مخالفات مخابز و41 اتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة و(84) قضية غش غذائى.

كما ضبطت الحملات التموينية (674) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و(37) قضية فى مجال اللحوم والطيور الفاسدة بمضبوطات 36 ألفًا و610 أطنان، و285 طائرًا، و(7) قضايا فى مجال الأسماك الفاسدة، و(43) فى مجال السجائر المهربة بمضبوطات بلغت 6930 عبوة و(33) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر بمضبوطات 1004 آلاف و473 عبوة "أدوية – مستحضرات تجميل – منشطات جنسية" – 2727 (ملابس - قطع غيار سيارات – عدسات) و(5) قضايا فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات 11 طن أعلاف وأسمدة زراعية، و(6) قضايا فى مجال الاتجار بالألعاب النارية بمضبوطات 76 ألفًا و12 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام فضلا عن تنفيذ (115) حكمًا قضائيًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجارى واستغلال السلع التموينية.

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