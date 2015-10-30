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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية يتزعمه جزار فى فايد بالإسماعيلية

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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية يتزعمه جزار فى فايد بالإسماعيلية حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية يتزعمه جزار فى فايد بالإسماعيلية
قررت نيابة مركز فايد بالإسماعيلية، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مديرالمباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط مباحث فايد بالقبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى، وان التشكيل العصابى يتزعمه جزار شهير فى فايد يدعى (ح. ج. أ) 43 سنة ويضم مسجلون خطر هم (ر. م.س) 43 سنة مسجل شقي خطر و(ع.ص. ع) 27 سنة عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا، سرقات عامة وسرقات بالإكراه و(م. س. ح25) سنة سبق اتهامه في 8 قضايا، و(م. ج.أ) 26 سنة عاطل و(خ م.إ) 25 سبق اتهامه في 14 قضية و(م. ع. س) 25 سنة عاطل، و(م.ع. ع) 35 سنة وسبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات اثناء استقلالهم السيارة رقم ( ط ص أ 5849) نقل ملك الجزار وعليها اعداد من المواشى المسروقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية من القبض على 4 من افراد التشكيل العصابى بحوزتهم مواشى مسروقة، وجارى ضبط المتهمين الآخرين.

اعترف المتمهون بارتكابهم العشرات من وقائع سرقة المواشى من فايد والقرى التابعة لها، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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مصر 365