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صور| غرق 4 أطفال سوريين في «إيجه» بغربي تركيا

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صور| غرق 4 أطفال سوريين في «إيجه» بغربي تركيا صور| غرق 4 أطفال سوريين في «إيجه» بغربي تركيا

فرق الإنقاذ تنتشل جثامين الأطفال

لقي 4 أطفال مصرعهم، وتم إنقاذ 19 من الاجئين من قِبل فرق خفر السواحل التركية، وذلك إثر غرق قارب محمل بلاجئين سوريين في مياه بحر “إيجه” في طريقهم إلى جزيرة “ميديللي” اليونانية بعد انطلاقهم من سواحل بلدة “آدرميت” التابعة لمحافظة “بالكسير” بغربي البلاد.

وذكرت محطة “خبر تورك” الفضائية، اليوم “الجمعة”، وفقًا لوكالة “أنباء الشرق الأوسط.

شاركت في البحث طائرة مروحية و3 زوارق من قوات خفر السواحل في عملية البحث والإنقاذ، وتم بالفعل إنقاذ 19 لاجئًا سوريًا، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية عليهم.

وتشهد اليونان أزمة كبيرة في زيادة عدد من يسعون للجوء إليها، فقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن 124 ألف شخص، قد وصلوا إلى اليونان بحرًا هذا العام، حيث يسافر معظم اللاجئين إلى الجزر اليونانية عبر بحر “إيجه” من الأراضي التركية القريبة،

ويعيش في تركيا أكثر من 1.8 مليون لاجئ سوري، فروا من الحرب الأهلية المستمرة منذ 4 سنوات، ويأتي معظم اللاجئين من سوريا لكن آخرين يفرون أيضًا من العنف في أفغانستان والعراق وإيران في قوارب يملكها مهربون أتراك.

 

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