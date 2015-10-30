نشرة اليوم السابع بالفيديو..الأرصاد تحذرمن سقوط أمطار فى الإسكندرية غدًا

وفيما يلى أهم ما جاء بها من عناوين:-

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بدء الاجتماع الدولى لمناقشة أزمة سوريا بمشاركة سامح شكرى فى فيينا

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى.>اليوم.. إعلان نتيجة جولة الإعادة فى المرحلة الأولى لانتخابات النواب ‎

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار فى الإسكندرية غدًا.. وتزداد الأحد والاثنين

الإسكان تنتهى من تنفيذ 86 محطة مياه بطاقة 2.7 مليون م3 قبل الصيف المقبل